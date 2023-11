há 29 min 20:22

Benfica pressiona em zonas adiantadas do terreno

18' - A partida entra numa toada mais equilibrada, com o Benfica muito subido no terreno a tentar 'roubar' a bola ao adversário ainda na sua zona de construção, mas as suecas parecem estar confortáveis no jogo. Em termos de oportunidades de golo, não existiu até ao momento alguma que fosse verdadeiramente uma ocasião clara, apenas duas aproximações do Benfica à baliza do Rosengard que não foram bem aproveitadas. As suecas ainda não criaram perigo.