Liga dos Campeões feminina: veja a transmissão em direto do Benfica-Barcelona

há 1 horas 19:11

Benfica recebe Barcelona

O Benfica recebe o Barcelona num encontro da 5.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões feminina. As águias ocupam o 3.º lugar e ainda têm esperanças em terminar num dos dois primeiros lugares, que dão acesso aos quartos de final. Mas, para manterem essa hipótese em aberto, as águias têm de conseguir, esta noite frente ao Barcelona, pelo menos o mesmo resultado que o Bayern fizer na Suécia, diante do Rosengard. Neste momento, as encarnadas - que na última jornada vão a Munique - têm 6 pontos, contra os 9 de Barça e Bayern.