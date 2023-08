Mãe de Rubiales fecha-se em igreja e faz greve de fome “até que seja feita justiça” pelo filho

Ángeles Béjar, mãe de Luis Rubiales, fechou-se esta segunda-feira numa igreja em Montril, Granada, e afirmou que está em greve de fome por tempo indeterminado "até que seja feita justiça" pelo filho, que considera estar a ser vítima de "uma caça desumana e sangrenta".A mãe do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), temporariamente suspenso pela FIFA, disse à agência EFE que quer que Jenni Hermoso "diga a verdade e mantenha a versão que tinha no início dos factos porque houve consentimento de ambas as partes, como demonstram as imagens" e não percebe "por que é que estão a ser tão cruéis com Rubiales", tendo em conta que o filho "é incapaz de fazer mal a alguém".Recorde-se que, na sequência do beijo de Luis Rubiales a Jenni Hermoso,e está proibido de contactar a jogadora.