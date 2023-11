Marcelo Rebelo de Sousa elogia Navegadoras: «Colocaram Portugal no mapa do futebol feminino mundial»

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que a Seleção Nacional feminina colocou "Portugal no mapa do futebol feminino mundial" e viu "um salto sem precedentes" na forma como a modalidade evoluiu nos últimos tempos. O Chefe de Estado participou na Gala das Campeãs com uma mensagem em vídeo, repleta de elogios às jogadoras."No desporto, alguns sectores são ou eram relativamente fechados. Vocês abriram as portas, escancaram as portas. O salto que foi dado em termos de internacionalização foi um salto sem precedentes", disse, manifestando que a Seleção conseguiu criar um entusiasmo semelhante nos portugueses ao que é criado pela equipa masculina. "Também no futebol a mulher estava a conseguir chegar onde nunca tinha chegado, a abrir caminho para as futuras ou as presentes futuras e, sobretudo, estava a ombrear o papel do futebol masculino, até no entusiasmo dos portugueses, mas também no entusiasmo de tantos estrangeiros: os elogios que eu não ouvi dos chefes de estado estrangeiro estupefactos com essa novidade, que era o papel da mulher no futebol em Portugal, com nível mundial", expressou.Assim, o Presidente da República enalteceu o grande salto que foi dado. "Havia uma pré-história, que foi uma evolução e um crescimento em que depois houve um salto, mas passámos para a história e a história tem muitos poucos anos. Coincidem com a atual presidência da FPF, mas também com o vosso mérito, da equipa como um todo: daquelas que vos antecederam, dos tempos mais próximos e de vocês mesmas pelos que tem conseguido fazer, porque é uma revolução cultural na sociedade portuguesa", sublinhou, já que esta evolução "acompanha outras transformações sobre o papel da mulher, que ainda não é o que devia ser."Desta forma, Marcelo Rebelo de Sousa enviou "um abraço de gratidão em nome de todos os portugueses", pela forma como a Seleção orgulhou o país. "Costuma dizer-se uma frase que se repete muito e, portanto, ficou gasta que é: ‘alguém colocou Portugal no mapa’. No vosso caso não ficou gasto. Colocaram Portugal no mapa do futebol feminino mundial, jogando contra as melhores. Os sorteios têm isso. Não podemos escolher as adversárias. Jogaram contra as melhores e jogaram como se fossem as melhores, sendo melhores do que elas em tantas circunstâncias", argumentou, acreditando que a evolução não se fica por aqui."É esse o meu abraço: de gratidão por este ano, pelo vosso contributo para o prestígio de Portugal no mundo e estimo, incentivo, apoio para muito mais e muito melhor naquilo que resta fazer na vossa vida e na vida das vossas sucessoras. Muito obrigado", concluiu.