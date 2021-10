Ponte de Frielas nega acusações de jogadora: «Não cederemos a chantagens e posts nas redes sociais»

O Ponte de Frielas refutou, em comunicado, as acusações feitas por Beatriz Carvalho, jogadora do clube, que contou nas redes sociais que foi agredida por companheiras de equipa, num treino, depois de ter manifestado a intenção, com outra companheira, de deixar o clube.





, o vice-presidente do clube explicou que a situação sucedeu "fora do recinto" do mesmo. "Ontem, tivemos conhecimento de um post da irmã da Beatriz Carvalho a revelar a situação. A direção reuniu e emitiu um comunicado, no qual explica a posição no caso. A situação ocorreu fora do recinto do clube e não havia ninguém da direção do clube a assistir ao que se passou. Como não temos provas de agressões, ficámos do lado das nossas atletas. Até porque tínhamos conhecimento de que as duas atletas (que se dizem agredidas) estarem a treinar noutro clube [sabe tratar-se do Clube Futebol Benfica], sem nossa autorização, inclusive disse-nos que não vinha treinar porque estava lesionada", afirmou Hugo Duarte.E prosseguiu: "Depois disso, o pai da Beatriz Almeida veio ao clube pedir a carta de desvinculação. Não recebemos qualquer pedido de outro clube nesse sentido. Dissemos ao pai da atleta que não pode ser assim, que temos de pedir 100€ relativos às custas que tivemos com a jogadora. Se não fosse assim, podiam todas pedir a carta para sair de um dia para o outro e ficávamos sem equipa. Não temos qualquer pedido de carta para sair por parte da Beatriz Carvalho, nem dela nem de nenhum clube"."A União Desportiva da Ponte Frielas vêm por este meio esclarecer o seguinte;Todo e qualquer sócio, adepto, diretor, funcionário ou atleta do nosso clube ou de outro, merece-nos toda a consideração sendo tratado com os princípios mais elementares do respeito e educação.O nosso clube, rege-se pelo fair play, estando junto das entidades desportivas em tudo o que promova o mesmo.Não temos, nem tivemos, dentro do nosso clube atletas que não cumpram com os requisitos acima mencionados, valorizamos acima do contexto desportivo a vertente humana e social.Posto o acima descrito e mediante acusações que nos fizeram chegar, acusações essas feitas de forma pública, cabe-nos a nos esclarecer o seguinte:1 - No passado dia 22 de outubro, as atletas Beatriz Carvalho e Beatriz Almeida, dirigiram-se ao clube para comunicar que tinham intenção de abandonar o plantel de futebol feminino;2 - As atletas, solicitaram a carta de desvinculação do clube, informando que não pertendiam praticar por mais tempo a modalidades;3 - O nosso clube, tinha na data, informações que a atleta Beatriz Carvalho, não estando a treinar por dizer-se lesionada, andava a treinar em clube da zona de Lisboa;4 - Foi confrontada com a situação e apesar de desmentir inicialmente, acabou por confessar a mesma, a qual demonstramos o nosso repúdio pela falta de honestidade por parte da atleta, visto que, nunca o nosso clube impede ou impedirá qualquer jogador de sair;5 - Foi indicado, que as cartas de desvinculação só serão entregues mediante pedido expresso por um clube terceiro, e que nada obriga o clube a desvincular a mesma;6 - Nesse mesmo dia, as atletas após conversa com a direção, sairam para o exterior do recinto ficando a aguardar o final do treino da equipa;7 - Ao saber da situação, a nossa capitã, durante o treino, faz ver ao plantel que situações destas, de atletas irem treinar a clubes terceiros sem informar o clube era uma falta de respeito para com o mesmo;8 - No final do treino do plantel feminino, a atleta Beatriz Carvalho, dirigiu-se de forma grosseira e agressiva a nossa capitã de equipa, confrontando-a com as palavras desta;9 - Houve uma troca de palavras, seguindo-se ligeiro desaguisado totalmente inconsequente, estando portanto as informações prestadas pela irmã da atleta acima referida, assim como das duas atletas em questão, exageradas e as acusações são na nossa óptica infundadas;10 - Por ser mentira o que é dito nessa comunicação no instagram, repudiamos e negamos veemente todas as acusações feitas ao nosso clube e atletas, negando também que as atletas referidas estejam proibidas de entrar no clube, situação que já aconteceu esta semana;11 - Mantemos a nossa postura, não cederemos a chantagens e posts nas redes sociais;12 - Acreditamos sempre e em primeira instância nos nossos atletas por nos merecerem todo o respeito e consideração.Estaremos sempre pelo lado da verdade e lutaremos sempre pelos nossos.Uma vez Ponte, sempre Ponte!A direção"(notícia atualizada às 17h22 com declarações do vice-presidente Hugo Duarte)