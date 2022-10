Portland demite dois dirigentes citados no relatório sobre abusos no futebol feminino nos EUA

Estas demissões ocorrem um dia depois de Becky Sauerbrunn, capitã da seleção feminina dos Estados Unidos, pedir o afastamento de qualquer dirigente da Liga ou do futebol norte-americano que tenha participado, por ação ou omissão, na prática de abuso sexual no futebol feminino.



President of Soccer Gavin Wilkinson and President of Business Mike Golub relieved of their duties — Portland Timbers (@TimbersFC) October 5, 2022





Gavin Wilkinson e Mike Golub foram dispensados das funções nos Portland Timbers (equipa masculina) e nos Thorns FC (equipa feminina), clubes nos quais eram presidente e presidente de negócios, respetivamente.O motivo para este despedimento prende-se com o facto de os dois terem sido citados no relatório impressionante que revela abusos sistemáticos às jogadores no futebol feminino norte-americano . Uma decisão que surge um dia depois de Merritt Paulson, dono dos dois clubes, ter anunciado que se ia retirar das suas funções, depois da publicação deste relatório.No mesmo, Gavin Wilkinson é acusado de ter 'abafado' as alegações de assédio sexual contra o antigo treinador dos Portland Thorns, Paul Riley. De acordo com o documento, Mana Shim, jogadora do referido clube, enviou um e-mail a alertar Wilkinson e ainda Merritt Paulson sobre o constante assédio sexual de Riley, em setembro de 2015.Riley foi despedido do emblema de Portland logo após o e-email, mas o antigo presidente não mencionou essas alegações quando o New York Flash foi pedir informações sobre o técnico, que viria a mudar-se para a formação de Nova Iorque. Riley foi demitido em setembro último, após serem reveladas acusações contra si na imprensa norte-americana.Já Golub é acusado de má conduta e de, em 2013, ter perguntado o seguinte a Cindy Parlow Cone, treinadora dos Thorns: "O que está na sua lista de desejos além de dormir comigo?".