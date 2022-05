Presidente da FPF felicita Benfica pelo bicampeonato de futebol feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou este domingo o Benfica pela conquista do bicampeonato de futebol feminino , ao vencer em casa o Sporting por 3-1, na 12.ª ronda da segunda fase da Liga.

"Numa prova emocionante e disputada até à penúltima jornada e que, como se viu hoje no Estádio da Luz, cada vez apaixona mais os adeptos do futebol, o Benfica revalidou o título conquistado na época passada", destaca Fernando Gomes, numa nota publicada no site federação.

O dirigente parabenizou "todas as jogadoras, a equipa técnica, liderada pela Filipa Patão, 'staff', estrutura, adeptos e sócios do Benfica" e estendeu saudações desportivas "a todas as equipas que prestigiaram e elevaram o campeonato a patamares inimagináveis há uns anos".

No Estádio da Luz, num encontro em que foi batido o recorde de assistência em jogos oficiais de futebol feminino em Portugal (14.221 espetadores), as 'águias' somaram a 12.ª vitória em outros tantos encontros na fase de apuramento de campeão, graças aos golos de Carole Costa (quatro minutos), Andreia Faria (12) e Ana Vitória (75), com o Sporting a reduzir aos 90+8, através de Andreia Jacinto.