Taça de Portugal: Racing Power entre ‘tubarões’

O Racing Power é o único resistente da 2ª divisão nos quartos de final da Taça de Portugal. A equipa orientada por João Marques, que afastou o Valadares, aguarda agora por saber qual dos clubes primodivisionários lhe caberá defrontar: Benfica, Sporting, Sp. Braga, Famalicão, Amora, Damaiense ou Clube Albergaria.Depois do triunfo da formação do Seixal, no sábado, em Gaia, por 1-0, não se verificaram ontem mais surpresas nos oitavos de final da Taça de Portugal feminina e houve chuva de golos: 26 em sete jogos. Como se pode verificar em cima, Benfica e Sporting venceram pelo mesmo resultado (2-0), nas visitas a Länk Vilaverdense e Ouriense, respetivamente.Já o Sp. Braga foi ao Algarve eliminar o Guia, por 4-0, com um hat trick de Laura Luís. A avançada de 30 anos marcou aos 26’, 45’+4 e 64’, sendo o outro golo das arsenalistas da autoria de Vitória Almeida. Mas a principal nota de destaque vai para a goleada do Damaiense na deslocação ao Barreiro. A equipa de Tomás Tengarrinha brindou a formação da 2ª divisão com uma dezena de golos. O Amora não facilitou e venceu por 4-1, afastando o Marítimo da competição, no terceiro encontro entre equipas da 1ª Divisão. De resto, o Famalicão levou de vencida o Cadima (2ª), tal como o Clube Albergaria, que bateu o V. Guimarães por 1-0.