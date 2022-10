Liga dos Campeões feminina: Transmissão em direto do Benfica-Bayern Munique

há 21 min 20:50

Intervalo no Seixal (1-0)

45'+2 - Primeira parte dividida no Seixal com o Benfica a ir para o intervalo a ganhar ao Bayern Munique, face ao golo de Nycole, após excelente jogada coletiva. As germânicas acercam-se mais vezes da baliza das águias que souberam evitar muitas jogadas de perigo.