O Ac. Viseu pronunciou-se este domingo sobre o episódio com André Clóvis, médio brasileiro dos beirões, que no final do jogo de ontem com o Farense denunciou ter sido alvo de insultos racistas por parte dos adeptos algarvios."Aguardando ainda pelos relatórios do jogo deste sábado, lamentamos o sucedido no final do jogo.Nós dizemos não ao racismo, não à xenofobia e não à discriminação! O racismo não tem lugar no futebol!", pode ler-se nas redes sociais do clube viseense, em publicação acompanhada por uma fotografia 'a preto e branco' da partida no Estádio São Luís, no momento dos festejos do golo de Clóvis.