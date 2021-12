O facto de o Ac. Viseu ter surgido no encontro frente ao Trofense com apenas um guarda-redes e, após a partida, Zé Gomes, treinador dos viseenses, explicou a situação.Ricardo Janota, habitual suplente de Domen Gril, testou positivo à Covid-19 na bateria nos testes realizados na sexta-feira, aspeto que o obrigou a entrar em isolamento. Com Mbaye, o outro guarda-redes do plantel, lesionado, o conjunto viriato foi obrigado a ir a jogo com apenas um guardião.As más notícias para o Ac. Viseu não acabaram por aqui, já que a equipa saiu derrotada (1-0) do embate com o Trofense.