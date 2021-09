Vítor Bruno voltou a bisar.... 2893 dias depois

O Ac. Viseu garantiu o empate na reta final do encontro com o Farense, sendo que Vítor Bruno, com um dois golos, foi decisivo para evitar a derrota do conjunto liderado por Zé Gomes. O bis, de resto, foi o primeiro do experiente lateral-esquerdo em quase oito anos.





A última vez que Vítor Bruno tinha marcado dois golos no mesmo jogo aconteceu no dia 12 de outubro de 2013, num triunfo do Penafiel sobre a Académica (2-1). Com os dois tentos na partida desta segunda-feira, o ex-Vilafranquense quebrou assim um jejum de 2893 dias. Para além destes dois bis, Vítor Bruno já marcou dois golos na mesma partida num jogo entre o Penafiel e o V. Guimarães B (2012/13) e num encontro entre o Ribeirão e o Bragança (2010/11).Reforço do Ac. Viseu para esta temporada, Vítor Bruno soma seis jogos disputados até ao momento.