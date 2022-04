Sandro Cruz: «Quando estás em depressão parece que nada faz sentido. Estou numa fase má»

Infelizmente não estou a conseguir desfrutar ao máximo do futebol…não me sinto bem, nem feliz porque a nível mental não estou no meu máximo, por mais talento que tenhas quando estás em depressão parece que nada faz sentido…estou numa fase má, mas estou a trabalhar para melhorar — Sandro Cruz (@scruz_57) April 24, 2022

Sandro Cruz, defesa-esquerdo do Benfica B, revelou estar a atravessar uma fase difícil a nível pessoal, que lhe retirou parte do gosto pelo futebol."Infelizmente não estou a conseguir desfrutar ao máximo do futebol... não me sinto bem, nem feliz porque a nível mental não estou no meu máximo, por mais talento que tenhas quando estás em depressão parece que nada faz sentido... estou numa fase má, mas estou a trabalhar para melhorar", disse o jovem defesa encarnado, de 20 anos, numa publicação no Twitter.Recorde-se que Sandro Cruz foi, há uma semana, alvo de ofensas racistas num Rio Ave-Benfica B , algo que o próprio fez questão de condenar logo na altura.