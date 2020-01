Niltinho afastado até final da época com rotura do tendão de Aquiles

O avançado do Desportivo de Chaves, Niltinho, ficará afastado até ao final da época com uma rotura do tendão de Aquiles do pé direito, avançou este sábado um porta voz do clube da 2.ª Liga.

O brasileiro foi substituído por João Correia aos 77 minutos do encontro da 15.ª jornada, que os transmontanos venceram no terreno do Cova da Piedade, por 2-0, depois de se lesionar sozinho num lance em que tentava dominar um passe longo de um companheiro de equipa.

Niltinho efetuava o seu quarto jogo na presente temporada, depois de recuperar de uma lesão no adutor direito, contraída na pré-temporada, que o manteve afastado da competição durante cinco meses, até 17 de dezembro.