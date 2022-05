FC Porto B-Benfica B, em direto

há 29 min 15:00

António Oliveira: «Vamos à procura dos três pontos»



Benfica

"O Benfica vai para o jogo com a perspetiva de enfrentar uma equipa competitiva, que lhe dê a oportunidade de discutir o jogo. Sabemos que do outro lado está uma equipa que, sobre o ponto de vista da sua classificação, já está garantida na 2.ª Liga na próxima temporada, portanto, tem a ambição clara de querer ganhar ao Benfica. Nessa perspetiva, o próprio adversário poupou jogadores na última jornada, a pensar nos cartões amarelos e nas presenças para o clássico. Um jogo difícil, contra uma equipa com excelentes jogadores, da mesma forma que também os temos, e vamos à procura dos três pontos", explicou, por sua vez, António Oliveira, o treinador do Benfica B.