Cova da Piedade-Vizela, 1-1: o empate que deu o título ao Estoril

Cova da Piedade e Vizela empataram este domingo 1-1, na 32.ª jornada da Liga SABSEG, resultado que proporcionou o título ao Estoril e não satisfez de nenhuma das equipas, em luta por objetivos diferentes na competição.

Os piedenses, ainda assim, aumentaram para cinco pontos, provisoriamente, a vantagem sobre a 'linha de água', enquanto a formação minhota manteve o segundo lugar, mas permitiu a aproximação dos perseguidores, o Feirense, que no sábado goleou a Oliveirense (4-1) e, eventualmente, o Arouca, que está a defrontar o Casa Pia.

O Estoril Praia tinha falhado a conquista antecipada do título no sábado, ao empatar 1-1 na receção ao Desportivo de Chaves, mas a igualdade concedida pelo Vizela deixou os 'canarinhos' com sete pontos de vantagem na liderança da prova, com apenas seis em disputa nas duas últimas rondas.

A equipa da casa adiantou-se logo aos quatro minutos, num bom lance individual de João Oliveira, que entrou na grande área pelo lado direito e, quando todos esperavam o cruzamento atrasado para a entrada de Hugo Firmino, fez passar a bola entre o poste e o guarda-redes Ivo.

Os piedenses até já tinham 'avisado' no minuto anterior, quando Hugo Firmino chegou atrasado, por centímetros, a um cruzamento de João Amorim, mas o Vizela, obrigado a recuperar da desvantagem, acabou por 'tomar conta' do jogo com naturalidade.

Ainda antes do intervalo, Bruno Sapo travou com a mão um remate de Kiki, dentro da grande área, e Cassiano, aos 39 minutos, restabeleceu mesmo a igualdade e a justiça no marcador, através de uma grande penalidade.

No segundo tempo, os visitantes continuaram a ser a equipa dominadora, mas sem criar grandes lances de perigo.

Só depois da expulsão do lateral direito do Cova da Piedade, João Amorim, aos 79 minutos, por acumulação de cartões amarelos, é que a equipa de Álvaro Pacheco esteve perto do golo, num cruzamento de Kiko Bondoso (89), ao qual não apareceu ninguém para desviar, e num cabeceamento ao lado de Diogo Ribeiro (90+5).

Jogo no Estádio Municipal José Martins Vieira, no Laranjeiro.

Cova da Piedade - Vizela, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, João Oliveira, 04 minutos.

1-1, Cassiano, 39 (grande penalidade).

Equipas:

Cova da Piedade: Adriano Facchini, João Amorim, João Meira, Bruno Sapo, Gonçalo Maria, Robson (Cícero, 90+2), Bruno Alves, Pepo (João Patrão, 59), João Oliveira (Alex Freitas, 59), Hugo Firmino (Edinho, 90+2) e João Vieira.

(Suplentes: Cléber, Cícero, João Patrão, Alex Freitas, Balogun, Edinho, Filipe Maio, Cristiano Gomes, Arnold).

Treinador: Miguel Leal

Vizela: Ivo, Koffi (Richard Ofori, 81), Matheus, Aidara, Kiki, Marcos Paulo (Ericson, 86), Samu, Raphael Guzzo, André Soares (Tavinho, 54), Kiko Bondoso e Cassiano (Diogo Ribeiro, 54).

(Suplentes: Pedro Silva, Tavinho, Cardoso, Marcelo, Ericson, Leonel Mosevich, Richard Ofori, Diogo Ribeiro e Marcelo Oliveira).

Treinador: Álvaro Pacheco.

Árbitro: João Bento (AF Santarém).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para João Meira (16), Bruno Sapo (38), Aidara (43), Matheus (45), João Amorim (63 e 79), Gonçalo Maria (68), Alex Freitas (74) e Adriano Facchini (90+6). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para João Amorim (79). Cartão vermelho direto para Miguel Leal (treinador do Cova da Piedade, após o final do encontro).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de Covid-19.