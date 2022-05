Dia de decisões na luta pela subida à 1.ª Liga: Casa Pia arrasador e Rio Ave vai segurando vantagem

há 1 horas 10:26

As contas do título e do fundo da tabela

Numa última jornada em que o Casa Pia visita o Leixões e o Rio Ave mede forças precisamente com o Chaves, as contas finais estão da seguinte maneira:



O Rio Ave sobe automaticamente à 1.ª Liga caso se verifique um de dois cenários:

- Não perca com o Chaves.

- Perca com o Chaves e o Casa Pia não ganhe em Matosinhos.



O Casa Pia, por sua vez, sobe à 1.ª Liga diretamente se:

- Conseguir frente ao Leixões um resultado igual ou melhor que o do Chaves.



Já o Chaves, também pode contar com um de dois cenários:

- Vencer o Rio Ave em Vila do Conde.

- Empatar e o Casa Pia perder frente ao Leixões.



Já no fundo da tabela, Sp. Covilhã - frente a Estrela da Amadora - e Varzim - contra o Mafra - vão disputar a luta pelo playoff de descida, às 15h30. Neste caso, as contas são mais simples: o Sp. Covilhã levou a melhor no confronto direto e as equipas estão separadas neste momento por um ponto na tabela, com vantagem precisamente para os leões da serra.