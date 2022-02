Fisioterapeuta do FC Porto B suspenso por tentativa de agressão a Nélson Veríssimo

Nuno Vicente, fisioterapeuta do FC Porto B, foi suspenso por um mês e multado em 357 euros por tentativa de agressão a Nélson Veríssimo, então treinador do Benfica B, num clássico disputado na temporada passada, para a 2.ª Liga.O acórdão foi publicado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, que dá conta que aquele elemento portista foi punido pela "prática da infração disciplinar do artigo 131.º n. º3", que diz respeito a tentativas de agressão.Nessa partida, no Seixal, os dragões perderam com as águias ( 2-1 ) mas garantiram a permanência na 2.ª Liga. O final do clássico foi marcado por confusão no relvado , com várias expulsões.