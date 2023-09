VAR volta a meter água nas linhas de fora de jogo: O golo anulado à Oliveirense que está a gerar polémica

A posição de Anthony Carter no momento da assistência de Schurrle

Um golo anulado à Oliveirense hoje,em encontro da 4ª jornada da 2ª Liga, está a originar enorme polémica e promete fazer correr muita tinta. Ao minuto 34, numa altura em que o emblema do Oeste vencia por 2-0, Anthony Carter reduziu a desvantagem graças a um passe de Schurrle, mas o lance foi invalidado por alegado fora de jogo do avançado.No entanto, o VAR, liderado por Vítor Ferreira e auxiliado por Pedro Ferreira, equivocou-se e colocou as linhas no momento do primeiro passe da jogada, com um suposto fora de jogo de 19 centímetros, e não aquando da assistência de Schurrle – três toques depois! – estando Carter nesse último momento adiantado em 22 cm, como se pode verificar na imagem abaixo.O camisola 9 da formação de Oliveira de Azeméis viu outro golo ser-lhe anulado antes do intervalo e os visitantes protestaram ainda num lance que acabou parado pelo árbitro Flávio Duarte e que poderia ter dado origem ao 2-2. "Nunca tinha visto o lance do Zé Leite no futebol, muito menos depois de haver VAR. É anedótico para não chamar outra coisa", desabafou o técnico da Oliveirense, Fábio Pereira.