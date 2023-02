O experiente treinador José Mota de 58 anos irá assumir o leme da equipa.



No seu currículo destaca-se a vitória da Taça de Portugal ao serviço do Desp.Aves e 4 subidas à 1ª Liga (3 vezes entrando durante a época) e em duas ocasiões levantou o troféu de Campeão. pic.twitter.com/SlaU714jUF — SC Farense (@SCFarense_) February 6, 2023

O Farense anunciou esta segunda-feira que José Mota é o novo treinador do vice-líder da Liga Sabseg, sucedendo a Vasco Faísca, confirmando-se a notícia há muito avançada pelo nosso jornal Nas redes sociais, o clube de Faro destacou a conquista da Taça de Portugal, ao serviço do Aves, e as quatro subidas à 1.ª Liga (duas delas como campeão) alcançadas pelo técnico, de 58 anos, mas não revelou a duração do contrato.Recorde-se que José Mota assume assim o segundo projeto esta época, depois de ter orientado o Paços de Ferreira entre outubro e dezembro último.