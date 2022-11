António Folha após derrota do FC Porto B frente ao Moreirense: «Foi pena estar sol hoje...»

O Moreirense venceu este sábado o FC Porto B, por 3-2 , com reviravolta, num jogo intenso e muito disputado, relativo à 12.ª jornada da 2.ª Liga. Os dragões entraram melhor e dominaram por completo ao longo dos primeiros 45 minutos, tendo-se adiantado aos 19 minutos, por intermédio de João Marcelo, tendo o Moreirense igualado ainda na primeira parte por Kodisang, aos 27'. David Bruno, aos 70', e Ofori, aos 76', consumaram a reviravolta dos minhotos, de nada valendo ao FC Porto B o golo de Marcus, aos 83'.No final do encontro, António Folha aplaudiu o trabalho da sua equipa apesar do desaire, mas apontou... ao sol."Acho que a minha equipa esteve muito bem, fez um excelente jogo e podia ter feito uma segunda parte igual. Estava sol, não conseguimos. Críticas? Está sol, não estou a criticar ninguém. Estou muito contente com a minha equipa, com a grande qualidade e atitude que demonstrou. Estão de parabéns pelo jogo que fizeram. Foi pena estar sol hoje", afirmou o treinador do FC Porto B na flash interview.Já Paulo Alves sublinhou a importância do resultado final. "Foi uma resposta fantástica, embora não tenhamos entrado bem no jogo. O FC Porto B esteve mais forte, fez o golo e ainda antes teve uma bola no poste. Não conseguimos ter bola e fazer a gestão do jogo, quando isso acontece e nos expomos a uma equipa com qualidade técnica torna-se mais difícil. Chegamos ao empate ainda na primeira parte, mas não fizemos uma primeira parte ao nível do que temos feito. Tínhamos de reagir depois do intervalo, os jogadores deram uma resposta extraordinária. Dominamos completamente a segunda parte, com uma bola ao poste e variadíssimas defesas do guarda-redes. Estes três pontos eram fundamentais porque era importantíssimo reagir a um resultado menos bom da jornada anterior", disse.