Folha critica jogadores do FC Porto B com Real Madrid ao 'barulho': «Fala-se muito e acontece pouco»

António Folha deixou críticas aos jogadores do FC Porto B no final da derrota com o P. Ferreira (0-3) , este domingo, para a 2.ª Liga. À Sporttv, o treinador não escondeu que o mercado de transferências de janeiro tem mexido com o seu grupo."Nota-se que há alguma intranquilidade na equipa. E por alguma experiência minha, sei que esta fase de janeiro para estes jovens é terrível. É muito burburinho, é muita coisa… E desestabiliza. A equipa tem estado muito instável. A expectativa deles é de subir patamares e tem sido difícil gerir isso. Dizer-lhes que enquanto as coisas não estiverem decididas, seja para ficarem ou para sairem, temos de ser os melhores profissionais até ao último minuto. Não tirando o mérito ao P. Ferreira, que ganhou bem, hoje não fomos a equipa que estamos habituados a ser. Nesta fase há tendência para se mostrar que se tem capacidade para ir para aqui, para ali, para o Real Madrid… Mas fala-se muito e acontece pouco. De promessas está o mundo cheio, de ações é que é mais difícil", atirou.Num segundo momento, Folha vincou que a chegada à equipa principal tem de ser o principal senão único objetivo para os elementos do seu grupo. "Tenho jogadores na equipa B que para além de muita cobiça na 1.ª Liga portuguesa, também têm equipas lá fora a dar muito bom dinheiro por eles e isso desestabiliza. Mas têm de perceber que estão na equipa B e a preocupação deles tem que ser trabalhar todos os dias para chegar à equipa A. Se não chegarem e deram tudo, paciência, há outros caminhos para serem profissionais de futebol. Não podemos embandeirar em arco e pensar que temos tudo nas mãos, mil e um clubes... O respeito que se tem de ter é com a entidade que os forma e que lhes dá todas as condições… Têm de estar focados em chegar à equipa A. E deixarem esses burburinhos e interesses, porque eles estão no FC Porto", afirmou.Entre os elementos da equipa B que têm sido associados a algumas situações de mercado de transferências estão David Carmo, Wendel Silva, Abraham Marcus e Rodrigo Fernandes, todos eles titulares no Capital do Móvel.