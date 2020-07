Tiago Mesquita recusa proposta de Chipre

Tiago Mesquita recusou, nas últimas horas, uma proposta para se mudar para Chipre. O lateral-direito encontra-se livre depois de não ter chegado a acordo para renovar pelo Feirense, mas entendeu que o melhor para a sua carreira não seria mudar-se para o campeonato cipriota.





Com quatro anos de 1ª Liga portuguesa, o antigo internacional jovem português chegou a ser um dos capitães de equipa dos fogaceiros e na última temporada foi um dos esteios da defesa de Filipe Rocha, a segunda menos batida da 2ª Liga.Tiago Mesquita optou por adiar uma decisão sobre o seu futuro, declinando voltar a emigrar, com a expectativa de voltar ao principal escalão do nosso futebol.