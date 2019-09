André Claro: «Tudo darei para atingirmos os nossos objetivos»

Anunciado esta segunda-feira como reforço do Leixões , André Claro falou pela primeira vez como jogador do conjunto de Matosinhos. Apelando ao apoio dos adeptos, o extremo definiu a subida como objetivo."Estou num processo de adaptação à equipa, aos treinos e ao mister. Estou muito contente por estar neste grande clube e tudo darei para atingirmos os nossos objetivos.Estou muito agradecido por estar oportunidade e sinto-me realizado e com força para chegarmos aos objetivos. O projeto é interessantíssimo, temos um plantel de subida, sem dúvida. Agora temos de trabalhar todos os dias e esperar que as coisas corram bem.O clube tem uma mística muito grande e espero que os adeptos sejam o 12º jogador", referiu André Claro.Recorde-se que o jogador de 28 anos chegou ao emblema comandado por Carlos Pinto depois de ter rescindido com a Académica.