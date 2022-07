Direção do Leixões anuncia acordo, mas não recua na intenção de separar-se da SAD

A direção do Leixões emitiu um comunicado na noite desta sexta-feira a dar conta de ter chegado a acordo com a SAD relativamente ao incumprimento do protocolo, denunciado pelo clube. A nota refere que, após propostas e contrapropostas, ficou o "compromisso da Leixões SAD em ressarcir o clube pelas perdas financeiras provocadas pela situação contributiva não regularizada junto da Segurança Social".No entanto, sublinha a direção liderada por Jorge Moreira, o clube não recua na intenção de separar-se da SAD liderada por André Castro, frisando que "foi criada uma comissão para avaliar a possibilidade de separação entre as duas entidades, a qual já se encontra a trabalhar".Recorde-se que, em Assembleia Geral realizada a 4 de junho passado , os sócios do clube de Matosinhos decidiram avançar para a criação desse grupo de trabalho para avaliar a exiquibilidade da separação entre o clube e a sociedade desportiva."No âmbito da realização da assembleia geral extraordinária (AGE) do Leixões Sport Club realizada no passado dia quatro (4) de junho do corrente ano, a propósito do reiterado incumprimento da Leixões SAD e dos consequentes constrangimentos causados ao normal funcionamento dos serviços do clube, a Direção do Leixões Sport Club vem informar os associados que :1. Foram efetuadas várias interpelações junto da Leixões SAD para regularização da dívida;2. A Leixões SAD apresentou uma proposta para regularização da dívida, a qual foi discutida e alterada pela Direção do Leixões Sport Club, de forma a salvaguardar os interesses do clube;3. Da contraproposta apresentada pelo clube e aceite pela Leixões SAD, resultou:a) O reconhecimento da dívida da Leixões SAD ao Clube inerente ao protocolo;b) O compromisso da Leixões SAD em ressarcir o clube pelas perdas financeiras provocadas pela situação contributiva não regularizada junto da Segurança Social.Não obstante a celebração deste 'acordo' e dando cumprimento à deliberação da última AGE, cumpre-nos informar que foi criada uma comissão para avaliar a possibilidade de separação entre as duas entidades, a qual já se encontra a trabalhar.Oportunamente será dado conhecimento aos associados do resultado dos trabalhos da comissão supracitada em AGE.Pela Direção do Leixões Sport Club."