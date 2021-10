João Oliveira submetido a tratamento cirúrgico

João Oliveira tem um período de recuperação pela frente, depois de perder a consciência no minuto 19 da partida com o Feirense, num aparatoso choque com o guarda-redes fogaceiro, Arthur.





O avançado de 25 anos foi transferido em seguida para o Hospital São João, no Porto, depois de realizar exames médicos em Matosinhos, de forma a receber tratamento cirúrgico para tratar uma fratura na face.João Oliveira, de nacionalidade suíça, chegou neste verão aos Bebés do Mar, depois de realizar 26 jogos ao serviço do Cova da Piedade na época passada, na sua primeira experiência em Portugal.