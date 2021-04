José Augusto Faria: «A minha filha veio a chorar da escola porque os colegas gozaram com ela»

Numa longa publicação nas redes sociais onde se defendeu das críticas de que tem sido alvo e reforçando que não é machista, José Augusto Faria fez ainda questão de partilhar uma mensagem que enviou ao jornalista Pedro Sousa, diretor do Canal 11, na qual explicou o impacto que a polémica teve na vida dos seus filhos.





"A Maria é uma criança ainda... Tem 13 anos que hoje veio a chorar da escola porque os colegas gozaram com ela devido aquilo que os colegas falaram sobre uma notícia que envolvia o José Faria empolada por ti e pelo excelentíssimo canal 11.Depois existe o Zé... os colegas apelidam de Zezinho, como diria o meu amigo e saudoso mister Vítor Oliveira (um senhor do futebol onde também existem senhoras)Ele tem uma canhota que faz lembrar o Futre no entanto ainda tem só 11 anos e tem dificuldade em manter os apoios estáveis, passa a vida a fazer cortes de carrinho como diria o mister Tony... O Zé tem aulas de manhã, a Maria à tarde. Hoje, após a Maria chegar a casa, pela primeira vez desde que começou a jogar futebol, o Zé não quis participar no treino via zoom por vergonha. Sei que não vos faz mossa e sou um gajo porreiro que levo as coisas na boa como é a malta (atenção homens e mulheres) da bola como por exemplo o Nanu e a Dolores.O que eu te queria dizer Pedro é o seguinte... Eu, tu, as Sofias, os Josés e as Marias sabem perfeitamente que NUNCA em momento algum o meu comentário foi machista!A Maria faz atletismo, mas até podia fazer voleibol, golf, futebol ou ballet, podia fazer o que quisesse desde que continue a ser a boa menina que é e a ter as boas notas que tem na escola. (...) Pedro, esperava mais muito mais. Esquece lá as desculpas, eu só quero que eles amanhã queiram ir para a escola...", pode ler-se.