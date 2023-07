Leixões oficializa Pedro Ribeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Ribeiro é o novo treinador do Leixões, tal como avançou oportunamente . O clube apresentou este sábado a equipa técnica completa: com o treinador de 37 anos, seguiram Rui Valente (adjunto), Rui Dias (adjunto), Celso Simão (treinador de guarda-redes), João Viana (preparador físico) e Francisco Dias (analista).Depois de ter sido adjunto de Vítor Pereira durante vários anos, Pedro Ribeiro conta com passagens, enquanto treinador principal, por Gil Vicente, B SAD (sub-23 e equipa principal), Penafiel e Ac. Viseu.