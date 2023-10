Reymão oficializado no Leixões

O Leixões confirmou, esta segunda-feira, a contratação de Tomás Reymão. Tal comojá tinha dado conta na passada terça-feira , o médio português, de 25 anos, já se encontra inscrito na Liga e portanto poderá ser opção para o técnico Pedro Ribeiro.Com passagens pela formação do Sporting e do Chelsea, além de experiências nas equipas secundárias da Fiorentina e do Wolverhampton, Reymão estava sem clube desde fevereiro, altura em que rescindiu com os espanhóis do Albacete, emblema ao qual chegou no verão de 2022 e pelo qual fez apenas uma partida. Antes disso, Reymão esteve três épocas e meia ao serviço do Boavista.Em Matosinhos, o médio vai tentar relançar a sua carreira e recuperar a sua melhor versão. O duelo da Taça de Portugal, frente ao V. Setúbal, no sábado, pode marcar a estreia de Tomás Reymão pelo Leixões.