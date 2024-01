Ricardo Teixeira e a vitória diante do AVS SAD: «Queremos dar sequência a esse resultado»

Ricardo Teixeira acredita que a vitória na visita à Vila das Aves, diante do AVS SAD, motivou a equipa para pensar num resultado semelhante na receção à Oliveirense, nesta sexta-feira."Vimos de uma boa vitória na casa do líder do campeonato, em que voltamos a realizar uma exibição bem conseguida e fomos eficazes. Queremos dar sequência a esse resultado com a conquista de mais três pontos e consolidar a nossa posição na tabela classificativa", revelou o central, apelando ao comparecimento dos adeptos no Estádio do Mar e pedindo apoio "do primeiro ao último segundo".O defesa vai voltar ao eixo do Leixões para suprimir o castigo de Léo Bolgado, um dos elementos mais preponderantes da manobra de Pedro Ribeiro. Nesse sentido, Ricardo Teixeira, de 22 anos, acredita que voltará a ser uma partida "decidida nos pormenores"."A Oliveirense tem qualidade e, certamente, vai criar-nos muitas dificuldades. Só atuando no nosso máximo, muito concentrados e disputando todos os lances nos limites, conseguiremos o nosso objetivo. É nisso que estamos focados", concluiu o jovem atleta.O Leixões vai receber a Oliveirense no Estádio do Mar, pelas 18 horas desta sexta-feira, para a 17ª jornada da 2ª Liga.