Tomás Reymão e a chegada ao Leixões: «É o clube certo para voltar a ser feliz»

Oficializado esta manhã como reforço do Leixões , Tomás Reymão mostrou-se entusiasmado com o novo desafio, considerando estar no sítio ideal para relançar a carreira depois de uma passagem pouco feliz pelos espanhóis do Albacete na época transata."Estou muito feliz por representar um clube histórico e com uma massa adepta enorme, fervorosa e apaixonada. Acredito que é o clube certo para voltar a ser feliz a fazer o que mais gosto", começou por dizer o médio, de 25 anos, que estava sem clube desde fevereiro, altura em que acertou a rescisão com o clube espanhol.Já a trabalhar há alguns dias com o plantel às ordens de Pedro Ribeiro, Tomás Reymão garante que a adaptação foi rápida. "Já conhecia alguns jogadores do plantel e integrei-me fácil e rapidamente. Fui muito bem recebido por toda a gente e estou cá de corpo e alma para ajudar o Leixões a alcançar os objetivos. Vou dar sempre o melhor de mim em prol da equipa", finalizou.