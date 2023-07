O Marítimo avançou com uma nova providência cautelar no TAD contra a Liga, agora devido a alegadas irregularidades no processo de licenciamento do Boavista. Recorde-se que este é o segundo processo que o clube instaurou no Tribunal Arbitral do Desporto, depois de ter feito o mesmo relativamente ao Estrela da Amadora , cuja decisão ainda não foi conhecida.O processo 53/2023 deu entrada esta segunda-feira e pede arbitragem sobre a "deliberação de 2023-06-30 do Órgão de Licenciamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional para as competições profissionais na época desportiva 2023-24", tendo como demandada a Liga e contrainteressado o Boavista SAD.