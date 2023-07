Rui Fontes atento a eventuais irregularidades: «Estudamos todas as hipóteses que existem»

O presidente do Marítimo, Rui Fontes, confirmou aque o seu clube está atento a possíveis irregularidades nas inscrições do Boavista, Estrela da Amadora e Rio Ave "Os nossos advogados, desde o dia 26 de junho, estão atentos e a acompanhar todo o processo de possíveis irregularidades nas inscrições do Boavista, Estrela da Amadora e Rio Ave. Todas as hipóteses que existem, estão a ser estudadas e analisadas", revelou o responsável máximo dos verde-rubros, que continua assim atento a uma possível vaga na Primeira Liga, decorrente de eventuais irregularidades na documentação reunida pelos clubes, no âmbito do processo de licenciamento para as ligas profissionais de futebol.Boavista e Estrela da Amadora terão processos mais morosos de resolução, enquanto o processo dos vila-condenses será de solução mais rápida. Os boavisteiros terão em mãos um processo de licenciamento mais complicado de resolver, face a dívidas consideráveis à Autoridade Tributária e Segurança Social. Na Amadora, um problema de duplicação de capital social, passando de 500 mil euros, para um milhão, terá levantado dúvidas, face ao entregar de uma nova escritura dentro dos prazos permitidos. Já o Rio Ave, está a contas com um problema ao nível da iluminação e terá de instalar uma nova caixa provisória que suporte os valores exigidos pela Liga.