Pablo confirmado até ao final da época no P. Ferreira

O P. Ferreira oficializou esta sexta-feira a chegada do extremo Pablo, por empréstimo do Famalicão até ao final da época.

A contratação do filho de Pena, ex-jogador do FC Porto, já havia sido avançada por Record e confirma a chegada de um jogador que será importante para reforçar uma das zonas carenciadas do plantel.

Pablo Felipe, de 20 anos, começou nos escalações de formação do Famalicão e também jogou pela equipa Sub-23 e pela equipa principal dos minhotos.

Pablo começou ontem a treinar com o plantel do P. Ferreira e já poderá ser opção para Ricardo Silva na deslocação ao terreno do Belenenses.