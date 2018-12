Vítor Oliveira: «O Feirense só foi superior nos penáltis»

Desapontado pela derrota com o Feirense e o consequente afastamento da Taça de Portugal , Vítor Oliveira elogiou a atuação dos seus pupilos, que considera terem sido superiores em praticamente todo o encontro. O cenário, segundo o técnico do P. Ferreira, apenas mudou nos penáltis, onde os fogaceiros foram mais fortes."Penso que fomos melhores durante o jogo e o Feirense nos penáltis. O Feirense só foi superior nos penáltis. Depois da paragem, e a perder por 1-0, o Feirense arriscou muito. Podíamos ter surpeendido o Feirense mais uma vez, mas não conseguimos. Parabéns ao Feirense e ao Paços, que jogou olhos nos olhos diante de uma equipa de Liga.O objetivo claro do Paços é o campeoanto, e já é um objetivo altíssimo, mas sabíamos que jogando sábado, quarta-feira e domingo podíamos apostar tudo no jogo da Taça, porque queríamos estar nos quartos de final.Disse aos jogadores que só fomos fracos nos últimos 25 metros. No restante, controlámos sem grandes dificuldades. Queríamos continuar na Taça de Portugal.O Luiz Phellype tem contrato com o Paços de Ferreira. Jogou hoje e vai jogar no domingo."