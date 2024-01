Liga Portugal com nota de agradecimento a António Gaspar Dias

A Liga Portugal publicou, esta quarta-feira, uma nota de agradecimento a António Gaspar Dias, antigo presidente do Penafiel que apresentou recentemente a demissão do cargo no clube duriense, tendo sido indicado pela Comissão Política do PSD para fazer parte da lista de deputados pelo distrito do Porto O dirigente foi também diretor executivo do organismo e fez parte do conselho da direção por duas vezes. Pelo emblema que milita no 2.º escalão do futebol português, António Gaspar Dias tornou-se no presidente com mais vitórias no campeonato, estando 10 anos como líder máximo do Penafiel.O atual presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, também deixou uma mensagem a Gaspar Dias: "A dedicação incansável e compromisso inabalável de António Gaspar Dias com o desenvolvimento do Futebol Profissional nunca serão esquecidos. Um liguista será sempre um liguista! A Liga Portugal deseja-lhe o maior sucesso para o futuro".