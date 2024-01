Lista de José António Reis é a única candidata às eleições do Penafiel

José António Reis vai mesmo ser o próximo presidente do Penafiel. Tal como Record antecipou anteriormente , o antigo presidente adjunto era um dos candidatos em perspetiva de entrar na corrida pela presidência. Contudo, a lista de José António Reis foi a única a ser entregue antes de terminar o prazo para tal, nesta quinta-feira.Segundo informações recolhidas por, a lista de José António Reis consiste nos mesmos membros da SAD e vice-presidentes que acompanhavam António Gaspar Dias, pelo que esta lista objetiva-se, em suma, na continuidade do processo e não deverá afetar o rumo do emblema penafidelense a curto termo.António Gaspar Dias é, até hoje, o presidente com mais vitórias conquistadas no 2º escalão do futebol português e optou pela demissão depois de anunciar a sua parte na lista de deputados pelo PSD ao distrito do Porto José António Reis deverá ser oficializado como o novo presidente do Penafiel no dia 19 de janeiro onde, em vez de uma votação, irá acontecer a tomada de posse.