Pedro Ribeiro: «Feirense obrigou-nos a ser equipa em todos os momentos»

"Os resultados são todos justos. As equipas que marcam mais golos ganham e é sempre justo. E se eu só tivesse dito isto hoje estaria a ser presunçoso, mas eu disse isto desde o início da época, mesmo quando perdemos. Portanto, os resultados são todos justos", foi assim que Pedro Ribeiro iniciou a conferência de imprensa após a vitória contra o Feirense, que permitiu ao Penafiel terminar o campeonato num "honroso" 7º lugar, como diria mais tarde.





Analisando o encontro, o técnico duriense viu um encontro dificílimo contra o adversário muito forte: "muito difícil o jogo contra uma equipa fortíssima. Duas partes distintas em termos de domínio do jogo. A primeira parte claramente do Penafiel, a segunda parte, até aos 70 minutos, mais ou menos, tivemos algumas dificuldades para conseguir controlar o caudal ofensivo do Feirense. Depois reorganizamos e reequilibramos o jogo posicional e até tivemos algumas situações de contra-ataque que poderíamos ter matado o jogo com o 0-2. Mas é verdade também que o Feirense teve algumas oportunidades para empatar. Portanto, considero que o resultado é justo, contra um adversário que tem muita qualidade e que nos obrigou a sermos equipa em todos os momentos do jogo".Questionado sobre que balanço faz da temporada o treinador dos rubro-negros considera que é "positivo", mas que quer "sempre mais": "balanço positivo. É um honroso 7º lugar. Mas como gente ambiciosa e humilde que somos, se terminamos em 7º queríamos ter terminado em 6º ou mais acima porque a nossa ambição é essa. Mas é um honroso 7º lugar. Sabemos o que foi a época, o que passamos, as dificuldades que tivemos, o número de jogadores lesionados, jogadores que habitualmente jogavam no onze, dito, mais utilizado e estamos a falar de sete ou oito lesões graves que nos condicionaram em momentos da época que foram decisivos. Mas não nos agarramos a isso. Sentimo-nos satisfeitos e orgulhosos da época que fizemos, mas como disse, pessoas ambiciosas que somos, queremos sempre mais".Inquirido se continua em Penafiel na próxima época, Pedro Ribeiro disse que agora era tempo de ir de férias e que depois, "com calma", tal será decido: "vamos de férias agora, vamos descansar, estamos a terminar um jogo. Sinto-me muito bem no Penafiel, gosto de cá estar, acho que as pessoas também… acho não, tenho a certeza que as pessoas também gostam que eu cá esteja, portanto, com calma a gente vai conversar acerca do futuro".