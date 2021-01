Rui Pedro reforça ataque do Penafiel

Dia de novidades de mercado em Penafiel. Depois do anúncio da contratação do central Ricardo Machado, a SAD duriense oficializou Rui Pedro, avançado que rescindiu contrato com o Leixões e vai agora representar os penafidelenses durante a próxima época e meia.





O ponta-de-lança, de 22 anos, vai encontrar a concorrência dos atacantes Ronaldo Tavares e Mateus, ainda que o internacional angolano esteja lesionado neste momento.