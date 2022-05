E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ze´ Valente (@zevalente_10)

Zé Valente despediu-se esta quarta-feira do Penafiel, confirmando assim a notícia deque deu conta da saída do médio dos durienses. O jogador deixou um agradecimento nas redes sociais."Obrigado, Penafiel" Um agradecimento especial aos meus colegas de trabalho , vou ter saudades vossas", podia ler-se na publicação do jogador de 28 anos. Na temporada que agora finda, Zé Valente alinhou em 34 jogos pelo Penafiel.