Oficial: Roberto assina pelo Tondela até 2025

Tal como Record avançara na segunda-feira, o Tondela oficializou esta manhã a contratação do avançado Roberto, de 34 anos. O goleador assinou um vínculo válido por duas temporadas.Nas primeiras declarações aos meios do clubes, o ponta de lança prometeu continuar a fazer aquilo que melhor sabe. "Vou dedicar-me ao máximo todos os dias, dar tudo de mim porque se o fizer, os golos vão aparecer com naturalidade, tanto os meus como os da equipa que será sempre o mais importante, para conquistarmos os três pontos em cada jogo", disse, revelando fer ficado convencido com o projeto dos auriverdes: "Bastou uma conversa com o Mister [Tozé Marreco] para ficar a conhecer o projeto e a partir daí as coisas desenrolaram-se naturalmente."Com esta contratação, o Tondela garante um reforço importante para o centro do atacante, zona do terreno que contava apenas com Daniel dos Anjos, após as saídas de Strkalj e Rúben Fonseca.