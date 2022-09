Bruno Vitorino e o sorteio da Allianz Cup: «Um privilégio estar num grupo com primodivisionários»

O Torreense vai estrear-se esta época na Allianz Cup, algo que Bruno Vitorino, presidente da SAD do clube, destacou e diz retirar pressão à equipa, que partilha grupo com Famalicão, Estoril, Tondela e Ac. Viseu."Temos uma grande vantagem que é estar a disputar pela primeira vez esta competição. Foi fruto de muito trabalho. Quero agradecer a todos os que proporcionaram a subida do nosso clube aos campeonatos profissionais, nomeadamente aos atletas e ao treinador Nuno Manta Santos, que recebe daqui o meu forte abraço e que ficará para sempre na história do Torreense como o primeiro campeão da Liga 3. Para nós é um privilégio estar num grupo com primodivisionários, temos mais jogos e podemos tirar daqui algum rendimento desportivo, mas também termos a promoção do futebol em Torres Vedras ao mais alto nível", afirmou à margem do sorteio da competição , que decorreu esta sexta-feira no Porto.