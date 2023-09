Fábio Pereira e o golo anulado à Oliveirense: «Já vi equipas a abandonarem jogos por erros menores que estes»

Fábio Pereira, treinador da Oliveirense, arrasou a equipa de arbitragem do encontro de hoje contra o Torreense, para a 4ª jornada da 2ª Liga, marcado por umnum golo marcado por Anthony Carter e que acabou por ser anulado à formação de Oliveira de Azeméis ao minuto 34."Já vimos as imagens e o primeiro golo que marcámos não está fora de jogo. Até traçaram linhas e nem é no passe que é para isolar o Carter. E o VAR aí não ajudou", lamentou o técnico de 44 anos, recordando outro lance protagonizado pelo avançado no decorrer do segundo tempo e que foi travado pelo árbitro Flávio Duarte, que apitou antes de a bola entrar na baliza do Torreense sem que tivesse existido qualquer irregularidade. Zé Leite estava em posição privilegiada para fazer golo, que seria o 2-2."Este jogo foi claramente marcado por dois erros de arbitragem e é lamentável a Oliveirense ter perdido pontos desta forma. Já vi equipas a abandonarem jogos por erros menores que estes...", rematou.