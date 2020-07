UD Oliveirense apresenta mais três reforços

Depois de ter apresentado cinco reforços esta segunda-feira, a UD Oliveirense anunciou, esta terça-feira, a contratação de mais três jogadores. Chegados do Brasil, Leo Bahia, Thalis Cantanhede e Jorge Luiz assumem-se como opções para o treinador Pedro Miguel.





Leo Bahia é defesa-esquerdo, tem 25 anos e, na temporada passada, alinhou no Tonan SC do Japão. No Brasil, o seu país de origem, o jogador conta com passagens por clubes como Bangu, GO Audax e Oeste. Para a posição de médio-ofensivo, e depois da saída de Fabinho, a UD Oliveirense contratou Thalis Cantanhede. O jovem, de 23 anos, alinhou no Coimbra nas últimas três temporadas. Por fim, e para a frente de ataque, o conjunto de Oliveira de Azeméis assegurou a chegada de Jorge Luiz. O avançado, de 21 anos, chega do Grêmio de Porto Alegre.Com estes reforços, o plantel da UD Oliveirense passa a contar com 22 jogadores neste momento.