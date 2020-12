Alan e Luisão lançam 'meias' da Allianz Cup entre Sp. Braga e Benfica: «É para vencer»

Sp. Braga e Benfica disputam a segunda meia-final da Allianz Cup, em Leiria, a 20 de janeiro. Alan, a representar os minhotos no sorteio desta segunda-feira, não escondeu a ambição de renovar o título.





"Temos de enfrentar um adversário fortíssimo e só depois podemos pensar na final. O Benfica está num bom momento, vai ser um grande jogo", disse o antigo jogador.Do lado do Benfica, Luisão sublinhou a vontade de vencer das águias. "Primeiro, quero desejar que as quatro equipas estejam ao nível do crescimento da Taça da Liga e que se propoporcione um espetáculo aos adeptos que não podem ir ao estádio. A expectativa do Benfica é sempre a melhor. O pensamento é na meia-final e depois passar à fase seguinte. Quando o Benfica entra é para vencer, fazer o melhor e vencer".