Final Four da Allianz Cup não terá explicações do VAR

A Final Four da Taça da Liga não terá explicações dos árbitros sobre as decisões tomadas com recurso ao VAR. A medida recentemente autorizada pela FIFA e pelo IFAB para as competições em Portugal que se procederia no estádio através da instalação sonora do recinto e em casa pela transmissão televisiva não será levada a cabo em Leiria.A Liga Portugal, organizadora da prova, pretendia a estreia no futebol profissional nesta competição, que arranca esta terça-feira com o Sp. Braga-Sporting, as condições foram criadas para que a medida se verificasse, mas o Conselho de Arbitragem (CA) da FPF decidiu não ser o momento apropriado para se proceder à sua implementação.A estreia do procedimento, recorde-se, realizou-se em dois jogos da Liga BPI, o prioncipal campeonato de futebol feminino, este fim-de-semana. O Sporting-Albergaria, no sábado, e o Sp. Braga-Marítimo, no domingo, reuniram as condições para que fossem dadas em tempo real explicações sobre as decisões tomadas pela equipa de arbitragem com recurso ao VAR, o que acabou por não se verificar em nenhuma das partidas.O próprio presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, afiançou sua confiança na utilização da ferramenta na prova em Leiria - "Estamos a fazer tudo para que possa acontecer na Final Four da Taça da Liga", declarou à margem dos Globe Soccer Awards, no Dubai -, no que foi secundado por fonte oficial do organismo: "A Liga criou todas as condições para que a explicação das decisões do VAR fosse uma realidade já nos três jogos da Final Four, mas a Federação Portuguesa de Futebol entendeu que não era o momento certo para implementar esta medida. A Liga Portugal continua totalmente disponível para colaborar com o Conselho de Arbitragem no sentido de testar esta ferramenta nas provas profissionais."As expectativas pela utilização da medida na Final Four da Taça da Liga ficam, assim, goradas, passando a ser implementada em alguns dos próximos jogos da 2.ª Liga e da Liga BPI.