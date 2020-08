Leiria acolhe três próximas edições da final four da Allianz Cup

Leiria vai acolher as três próximas edições da Allianz Cup e a revelação foi feita esta sexta-feira durante o sorteio da Liga.





A cidade do Lis superou a concorrência do Funchal e vai coroar o 'campeão de inverno' entre 16 e 23 de janeiro de 2021, depois de nas últimas três temporadas a Allianz Cup ter sido decidida no Estádio Municipal de Braga."Queremos agradecer a todas as cidades que quiseram participar, apesar de só uma ter a possibilidade de a organizar. Foi uma prova rejuvenescida. Hoje temos uma nova competição, a que atribui o primeiro troféu da época. Já é uma competição com corpo, robusta, que todas as cidades querem receber. Obrigado aos clubes, que fizeram desta prova aquilo que é", disse Pedro Proença, presidente da Liga Portugal, após ser revelada a escolha.Já Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, enalteceu a importância de a cidade receber o evento.Helton, antigo guarda-redes do FC Porto que iniciou a carreira na União de Leiria, será o embaixador da competição e recebeu o troféu da prova pelas mãos de Alan, diretor desportivo do Sp. Braga.