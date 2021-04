Dia de decisões no Campeonato de Portugal: jogos principais e classificação em tempo real

A primeira fase do Campeonato de Portugal termina hoje, com destaque para a luta pelas três vagas na fase de subida à Liga Sabseg. Na Série C, o Leça começa o dia na frente, mas o Gondomar tem os mesmos pontos, enquanto o Trofense está a um e também alimenta as esperanças da promoção.



A Série F será definida no Alverca-Torreense, com os visitantes a precisarem de empatar para ficarem no topo. Por fim, a Série G ficará nas mãos de Estrela da Amadora ou Sporting B, com os amadorenses à frente por dois pontos.



Na Série A, a luta é outra. Maria da Fonte e Vianense disputam o lugar na fase de acesso à Liga 3 e Pedras Salgadas, Vilaverdense e Vidago tentam fugir da descida.

Ao Minuto há 20 min 11:34 Gondomar salta para a frente na Série C O Leça está a perder em casa e, por isso, o Gondomar salta para primeiro, lugar de apuramento para a fase de subida à Liga SABSEG.



- Leça-Amarante, 0-1 (1.ª parte)

- Gondomar-Marítimo B, 0-0 (1.ª parte)

- Paredes-Trofense, 0-0 (1.ª parte)



1.º Gondomar, 35 pontos, 18 jogos

2.º Leça, 34/18

3.º Trofense, 34/18 há 25 min 11:29 Arrancam os jogos na Série C - Leça-Amarante, 0-0 (1.ª parte)

- Gondomar-Marítimo B, 0-0 (1.ª parte)

- Paredes-Trofense, 0-0 (1.ª parte)



1.º Leça, 35 pontos, 18 jogos

2.º Gondomar, 35/18

3.º Trofense, 34/18 há 31 min 11:23 Série C é a primeira a entrar em ação As decisões começam às 11h30, na Série C. Aqui o Leça começa o dia na frente, mas o Gondomar tem os mesmos pontos, enquanto o Trofense está a um e também alimenta as esperanças da promoção. Recordamos que apenas o primeiro se apura para a fase de subida à Liga SABSEG. Estes são os jogos e a classificação atual:



- Leça-Amarante

- Gondomar-Marítimo B (veja a transmissão AQUI)

- Paredes-Trofense



1.º Leça, 34 pontos, 17 jogos

2.º Gondomar, 34/17

3.º Trofense, 33/17 há 40 min 11:14 Ponto de situação Apurados para a fase de subida à Liga Sabseg

Sp. Braga B, Pevidém, Anadia, U. Leiria e V. Setúbal



Na luta pela fase de subida à Liga Sabseg (três vagas em falta)

Leça, Gondomar, Trofense, Torreense, Alverca, Estrela da Amadora e Sporting B



Apurados para a fase de acesso à Liga 3

Merelinense, Montalegre, Mirandela, Maria da Fonte, Fafe, V. Guimarães B, Felgueiras, São Martinho, Marítimo B, Lusitânia de Lourosa, Canelas, São João de Ver, Sanjoanense, Oliveira do Hospital, Benfica e Castelo Branco, Condeixa, Marinhense, U. Santarém, Oriental Dragon, Amora, Olhanense, Louletano e Moncarapachense



Em risco de descida

Pedras Salgadas, Vilaverdense, Vidago, Salgueiros, Pedras Rubras, Vila Real, Coimbrões, Pêro Pinheiro, 1.º Dezembro, Belenenses SAD B, Fabril e Sp. Ideal



Despromovidos

