Drama no U. Madeira: Jogadores despejados de apartamento

Continua a 'guerra' entre a atual administração da SAD do União e antigo presidente Filipe Silva. Ontem, os jogadores que habitavam num apartamento que pertence um familiar do antigo líder unionista foram confrontados com a situação de se terem de mudar, pois o anterior líder dos unionistas, na presença de elementos da PSP, procedeu à mudança de fechadura do local onde estão alojados os futebolistas. Os atletas retiraram os seus pertences e agora a administração do clube terá de encontrar uma solução.





Segundoapurou, teria sido combinado que os jogadores entregariam a chave do apartamento antes de viajar para defrontar o Bragança. Os agentes policiais estiveram no local fazendo o auto da ocorrência a assistir à saída dos futebolistas. Apesar da contestação dos atuais responsáveis da SAD azul e amarela, que afirmam não ser possível haver este tipo de despejo sem aviso prévio, a verdade é que Filipe Silva não está disposto a continuar a suportar a estadia dos jogadores e irá também avançar para uma peritagem ao apartamento pois este terá alguns danos. O resultado dessa peritagem deverá ser divulgado durante o dia de amanhã, com Filipe Silva a divulgar um comunicado onde será explicado tudo de mais "uma novela" em redor do popular "União da bola".A SAD do União contesta este procedimento do anterior líder e pediu um parecer jurídico a uma advogada, que no seu entender não podem ser despejados. "Foi mais uma surpresa para nós. Não temos nenhum comprovativo de contrato, nem sabemos se alguma vez houve ou não pagamentos de rendas. É mais uma situação surreal", afirmou aJaime Gouveia, o atual responsável máximo do União SAD.Resta agora saber para onde irão viver os jogadores que esta tarde venceram (0-3) o Bragança, fora de portas e regressam ao trabalho no próximo dia 28 de Dezembro, após um período de férias de Natal.