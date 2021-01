Fernando Gomes lamenta morte de Alex Apolinário: «Incompreensível ter de aceitar»

O presidente da FPF, Fernando Gomes, lamentou esta quinta-feira a morte de Alex Apolinário, jogador do Alverca que faleceu esta manhã. O médio brasileiro, de 24 anos, caiu inanimado em campo no domingo no jogo frente ao União Almeirim, relativo ao Campeonato de Portugal.









Leia a mensagem de Fernando Gomes na íntegra:



"Lamento profundamente a morte, esta quinta-feira, de Alex Apolinário, futebolista do FC Alverca, de apenas 24 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante um encontro do Campeonato de Portugal.



Numa época tão difícil e em que o futebol tem sofrido tantas perdas, torna-se ainda mais duro, incompreensível e injusto ter de aceitar o desaparecimento de um jovem que deveria ter tido pela frente muito mais vida e a oportunidade de continuar a construir a carreira de futebolista pela qual tanto lutou.



Nesta hora de enorme dor, sabendo que as palavras pouco podem confortar, dirijo, em nome do futebol português, a todos os familiares, colegas e amigos de Alex Apolinário, assim como ao FC Alverca, clube que sempre honrou, os meus mais profundos pêsames."

